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برلماني: التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:20 ص
النائب ياسر عمر عضو
النائب ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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محمود محسن
أكد النائب ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصلحة الضرائب بذلت جهدًا كبيرًا في سن القوانين الضريبية.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى أن التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف، مؤكدا انه يجب ان نساعد الدولة في استرداد حقوقها.

ونوّه عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اى جهة حكومية لا تستطيع العمل مع المتهرب من الضرائب، وإذا صدر حكم نهائي ضده؛ يتم نشر اسمه في جريدتين لهما انتشار واسع.

وأشار النائب ياسر عمر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته بضرورة فك التشابكات بين المواطنين والدولة، وحل التشابكات مع مصلحة الضرائب بوجود قانون في ٢٠١٨ وتم تجديده هذا العام.
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