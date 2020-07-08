برلماني: التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف.. فيديو

أكد النائب ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصلحة الضرائب بذلت جهدًا كبيرًا في سن القوانين الضريبية.





وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى أن التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف، مؤكدا انه يجب ان نساعد الدولة في استرداد حقوقها.





ونوّه عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اى جهة حكومية لا تستطيع العمل مع المتهرب من الضرائب، وإذا صدر حكم نهائي ضده؛ يتم نشر اسمه في جريدتين لهما انتشار واسع.



