AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف | الأهلي يتوصل لاتفاق مع المقاولون بشأن طاهر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:02 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
Advertisements
عمر سلامة

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي  الأهلي اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أمس، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.


دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي.


وجرى الإتفاق على جميع الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

اقرأ أيضًا 

لمزيد من التفاصيل حول صفقة طاهر محمد طاهر والأهلي تابع الفيديوجراف التالي:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي.. النادي على أعتاب ضم صفقة قوية .. أكرم توفيق يرحب بالعودة للفريق

فيديو جراف| طاهر محمد طاهر يقترب من الأهلي

الجلسة الأولى .. صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي محلك سر

الأهلي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لضم طاهر محمد طاهر

شاهد .. أهداف ومهارات طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي القوية الجديدة

تعرف على التفاصيل المالية لصفقة طاهر محمد طاهر

ترشيحاتنا

تراجع 4 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

سمير فرج: القوات المصرية قادرة على الوصول إلى أى مكان يهدد أمنها القومي

احترس .. عدم تناول هذا الطعام يهددك بأمراض القلب

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

أخبار الرياضة.. المثلوثي ينضم للزمالك اليوم.. صفقتا0ن سوبر في الطريق للأهلي.. كواليس تجديد عقد سعد سمير

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

AdvertisementS

أسعار البنزين الجديدة.. تثبيت سعر المنتجات الثلاثة 3 أشهر جديدة

تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

بعد تراجع الإصابات..كيف انتصرت هالة زايد على خبراء السوشيال ميديا فى معركة كورونا ؟

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

أحمد موسى يعلن أسعار المواد البترولية الجديدة المقررة لـ ثلاثة أشهر قادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بملابس رياضية.. علا رشدي برفقة زوجها وأولادها في الصحراء

نشرة المرأة والصحة.. اختراع كمامة شفافة تمكن الصم من قراءة الشفاه.. أدلة جديدة حول انتقال فيروس كورنا عبر الهواء.. ياسمين عبد العزيز فى أحدث ظهور على البحر