فيديو جراف | الأهلي يتوصل لاتفاق مع المقاولون بشأن طاهر

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أمس، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.





دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي .









وجرى الإتفاق على جميع الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر .





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