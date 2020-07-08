مُصممة تمثال الشهيد أحمد منسي في منيا القمح تروي كواليس تشييده.. فيديو

الفنانة التشكيلية، سلمى زردق، إن أهل بلدة الشهيد أحمد منسي منيا القمح، فكروا في تخليد ذكرى الشهيد، وذلك لأن ما قام به لا يُنسى، وجميعنا يفتخر به. قالت





وأضافت سلمى زردق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن جميع أهالي البلدة ورجال الأعمال قاموا بمساندة الفكرة، بالإضافة إلى جميع الجهات المعنية في المحافظة وقاموا بالتعاون معنا.





سلمى زردق: إ نه كان هناك صعوبة في تمثيل بطولة الشهيد أحمد منسي وقوته، وأكدت أنهم يحاولون أن يقدموا له شيئًا على ما قدمه إلي الوطن. وأوضحتسلمىنهقدمهإلي



