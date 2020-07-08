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مُصممة تمثال الشهيد أحمد منسي في منيا القمح تروي كواليس تشييده.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:33 ص
تمثال الشهيد أحمد
تمثال الشهيد أحمد منسي
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة التشكيلية، سلمى زردق، إن أهل بلدة الشهيد أحمد منسي منيا القمح، فكروا في تخليد ذكرى الشهيد، وذلك لأن ما قام به لا يُنسى، وجميعنا يفتخر به.

وأضافت سلمى زردق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن جميع أهالي البلدة ورجال الأعمال قاموا بمساندة الفكرة، بالإضافة إلى جميع الجهات المعنية في المحافظة وقاموا بالتعاون معنا.

وأوضحت سلمى زردق: إنه كان هناك صعوبة في تمثيل بطولة الشهيد أحمد منسي وقوته، وأكدت أنهم يحاولون أن يقدموا له شيئًا على ما قدمه إلي الوطن.

وتابعت: عند تكليفي بهذه المهمة تواصلت مع زوجة الشهيد، وأرسلت لي الصور، كما تواصلت أيضًا مع العقيد محمد وديع، صديق الشهيد منسي؛ حتي انتهينا من عمل التمثال.
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