نتائجها مضمونة.. أسرع طريقة لتحضير الكوكيز

بوصفة سريعة التحضير ومضمونة النتائج حضرى الكوكيز السريع لأسرتك فيعد الكوكيز من أسهل الحلوى التي يمكن صنعها في دقائق بالمنزل إليك طريقة تحضير الكوكيز بالخطوات وفقا لموقع "DELISH "
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المقادير لتحضير الكوكيز ..
كوب شوكولاتة نوتيلا
بيضة
2 كوب دقيق
كيس فانيليا
طريقة التحضير الكوكيز
فى العجان اخلطي النوتيلا و الدقيق و البيض حتى تمتزج المكونات
شكلي الكوكيز وفقا للشكل الذى تريدينه
رصى الكوكيز فى الصينية بعد دهنها بالزبدة
ادخلي الصينية للفرن حتى يحمر وجه الكوكيز
أخرجى الصينية من الفرن ويمكنك تزيين الكوكيز بصوص النوتيلا والمكسرات