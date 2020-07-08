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رياضة

المصري: طلبنا دعم الجماهير بسبب أزمة كورونا.. ولسنا أول ناد يفعل ذلك.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:39 ص
حسن عمار
حسن عمار
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محمد رشاد
قال حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن إدارة ناديه، طلبت من جماهيره دعم النادي ماليا، في ظل الأزمة المالية الراهنة الناتجة، عن توقف النشاط الرياضي في مصر.

وأضاف حسن عمار، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن إقامة مباريات المصري فى الدورى خارج بورسعيد يكلف إدارة النادي 6 او 7 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن ازمة كورونا تسببت فى توقف جميع ايرادات النادي، سواء دعم المحافظ او مستحقات الشركة الراعية أو الاشتراكات.

وأوضح أن المصري ليس أول ناد يطلب من جماهيره الدعم، وقد سبق للكابتن محمود الجوهرى أن طلب دعم جماهير المصري، من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية عندما كان يدربه.

وأكد حسن عمار، إن المصري حتى الآن، لا يملك أي موعد رسمي من الشركة الراعية لاستلام مستحقات النادي، مناشدا وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بدعم المصري ماليا فى الفترة المقبلة.
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