سلبية المسحة الثالثة لفريق زعيم الثغر.. مدرب الاتحاد يشيد بالتزام لاعبيه

قال محمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد السكندري، إن المسحة الثالثة لجميع أعضاء زعيم الثغر جاءت سلبية.





وأضاف محمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه فى المسحة الأولى والثانية كان هناك حالة مكتشفة في كل منهما، والآن في المسحة الثالثة جاءت نتائج الجميع سلبية.





وأشاد المدرب العام لزعيم الثغر، بالتزام لاعبى الاتحاد السكندري بتعليمات الجهاز الفني للنادي مؤكدًا: "الجميع هنا ملتزم بتعليمات طلعت يوسف، والأوزان مثالية وبدأنا الاستعداد للدورى".