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شاب مصري يفوز بلقب الموظف المثالي من أصحاب الهمم في التشيك.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:53 ص
عمرو عصام
عمرو عصام
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إبراهيم القادري
قال عمرو عصام سليمان الموظف المثالي من اصحاب الهمم في التشيك، إنه تعرض لحادث في عام 2005، وبسبب تلك الحادثة؛ تغيرت حياتي بشكل كامل وفي ذلك الوقت كنت في الجامعة .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان الحادث تسبب في عمل كسور في فقرات الرقبة والضلوع ووصل عدد الكسور في جسدي الى 11 كسرًا .

وأوضح "عمرو"، عمرى وقتها كان 18 عاما وبعد الحادث ظنيت ان كل شىء انتهى ولكن بعد ذلك بدأت في رحلة العلاج الطبيعي في مصر .

وتابع: كنت أريد أفضل أماكن للعلاج الطبيعي وقمت بالسؤال وتوجهت إلى التشيك لانها مشهورة بالعلاج الطبيعي وسافرت إليها عام 2006 ومن هنا بدأت رحلتي الأساسية .

وأكمل أنني بدأت في العلاج وفي الحياة المهنية في التشيك في نفس الوقت وقمت بالحصول علي لقب الموظف المثالي في عملي.
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