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عشوائيات مصر آمنة بنهاية 2020.. موعد افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:26 ص
مشروع الاسمرات
مشروع الاسمرات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إن المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات والتي يصل عدد وحداتها الي 7400 ، سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل.

وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان هناك 4 مشروعات في البحر الأحمر جاهزة للافتتاح، بالإضافة إلى المشروعات في الإسكندرية والغربية وفي جنوب سيناء ومطروح .

واوضح خالد صديق ، ان هناك مشروعات ستكون جاهزة للافتتاح قريبا ومنها مشروع مع معن في مدينة السلام ومشروع السيالة في مصر القديمة .

وتابع : وصلنا إلى 175 ألف وحدة تم تنفيذها او ازالة الخطر عنها وجار العمل في 65 ألف وحدة حتى نكون وصلنا في نهاية 2020 الي امان العشوائيات في مصر .

وأكمل : أن هناك مشروعات مستمرة معنا إلى سنة 2021 مثل مشروع مثلث ماسبيرو ومشروع حدائق اكتوبر وحدائق الاهرام .
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