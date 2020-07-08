عشوائيات مصر آمنة بنهاية 2020.. موعد افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات.. فيديو

قال الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إن المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات والتي يصل عدد وحداتها الي 7400 ، سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل.





وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان هناك 4 مشروعات في البحر الأحمر جاهزة للافتتاح، بالإضافة إلى المشروعات في الإسكندرية والغربية وفي جنوب سيناء ومطروح .





واوضح خالد صديق ، ان هناك مشروعات ستكون جاهزة للافتتاح قريبا ومنها مشروع مع معن في مدينة السلام ومشروع السيالة في مصر القديمة . للافتتاح





وتابع : وصلنا إلى 175 ألف وحدة تم تنفيذها او ازالة الخطر عنها وجار العمل في 65 ألف وحدة حتى نكون وصلنا في نهاية 2020 الي امان العشوائيات في مصر .



