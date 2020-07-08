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مرأة

تناولي مكعب شيكولاتة داكنة يومياً.. النتيجة ستدهشك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:23 ص
شوكولاته
شوكولاته
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لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعة لتناول مكعب يوميا من الشيكولاته الداكنة لصحتك فهى تحارب السرطان وتعزز الدورة الدموية إليك فوائد تناول مكعب من الشيكولاته الداكنة لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
تحسين الإدراك 
تشير الدراسات إلى أن  تناول  الشوكولاته الداكنة يساعد في تحسين مستويات الإدراك

تحارب الإجهاد
 تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا يساعد على تقليل مستويات التوتر و تقليل هرمونات الإجهاد كما تحتوى الشوكولاتة الداكنة على ريسفيراترول وهو مضاد للأكسدة يقلل من تلف الجذور الحرة ، ويمنع بعض أنواع السرطان ، وهو جيد للأوعية الدموية ويبطئ عملية الشيخوخة 

يحسن صحة البشرة
تقول الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة جيد جدًا لبشرتك. يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيه أن تحافظ على صحة بشرتك وتساعد المركبات النشطة بيولوجيًا في الشوكولاتة الداكنة على إبقاء بشرتك رطبة

 محاربة  الاكتئاب
الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة الداكنة يساعد في السيطرة على أعراض الاكتئاب. يمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة بتركيزات عالية من الكاكاو على تحسين المزاج 
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