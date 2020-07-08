تناولي مكعب شيكولاتة داكنة يومياً.. النتيجة ستدهشك

الشيكولاته الداكنة لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. فوائد صحية غير متوقعة لتناول مكعب يوميا من الشيكولاته الداكنة لصحتك فهى تحارب السرطان وتعزز الدورة الدموية إليك فوائد تناول مكعب من

تحسين الإدراك



تشير الدراسات إلى أن تناول الشوكولاته الداكنة يساعد في تحسين مستويات الإدراك





تحارب الإجهاد



تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا يساعد على تقليل مستويات التوتر و تقليل هرمونات الإجهاد كما تحتوى الشوكولاتة الداكنة على ريسفيراترول وهو مضاد للأكسدة يقلل من تلف الجذور الحرة ، ويمنع بعض أنواع السرطان ، وهو جيد للأوعية الدموية ويبطئ عملية الشيخوخة





يحسن صحة البشرة



تقول الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة جيد جدًا لبشرتك. يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيه أن تحافظ على صحة بشرتك وتساعد المركبات النشطة بيولوجيًا في الشوكولاتة الداكنة على إبقاء بشرتك رطبة





محاربة الاكتئاب

