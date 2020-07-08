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مصر والكويت في قارب واحد.. فهد السلامة: الحزب الإخواني يسعى لتخريب الدول العربية.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:27 ص
فهد السلامة
فهد السلامة
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي الكويتي فهد السلامة ، إن هناك لوبياً يسعى للوقيعة بين شعبي مصر والكويت وشعوب الخليج العربي، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بدخول الأتراك إلى الدولة الليبية الشقيقة .

وأضاف فهد السلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن الحزب الإخواني يسعى لتخريب الكويت ومصر وجميع الدول العربية، لافتا الى ان المصريين هم السُّكر بالنسبة لشعوب جميع الدول العربية .

وأوضح فهد السلامة ،: أنه لا يستطيع أحد التفرقة بين الشعبين المصري والكويتي، فالمصريون والكويتيون في قارب واحد .

وأكمل تصريحاته: أن خفافيش الظلام علي السوشيال ميديا مأجورين من قطر وتركيا وهذا للوقيعة بين مصر والكويت .

واستطرد أن كل من يسيء للشعبين المصري والكويتي؛ مدعوم بأجندات خارجية، والشعب الكويتي لن يسمح بالإضرار بشقيقه الليبي او بالدولة المصرية.
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