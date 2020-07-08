مصر والكويت في قارب واحد.. فهد السلامة: الحزب الإخواني يسعى لتخريب الدول العربية.. فيديو

قال الإعلامي الكويتي فهد السلامة ، إن هناك لوبياً يسعى للوقيعة بين شعبي مصر والكويت وشعوب الخليج العربي ، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بدخول الأتراك إلى الدولة الليبية الشقيقة .





وأضاف فهد السلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن الحزب الإخواني يسعى لتخريب الكويت ومصر وجميع الدول العربية، لافتا الى ان المصريين هم السُّكر بالنسبة لشعوب جميع الدول العربية .





وأوضح فهد السلامة ،: أنه لا يستطيع أحد التفرقة بين الشعبين المصري والكويتي، فا لمصريون والكويتيون في قارب واحد .





وأكمل تصريحاته: أن خفافيش الظلام علي السوشيال ميديا مأجورين من قطر وتركيا وهذا للوقيعة بين مصر والكويت .



