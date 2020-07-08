AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. تربية عين شمس تبدأ امتحانات طلاب الفرق النهائية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:35 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية ستبدأ من اليوم 8 يوليو.

وأضاف عميد كلية التربية  خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها، مشددًا على الإجراءات الاحترازية التي سيلتزم بها الجميع والتي تم الإعلان عن كافة تفاصيلها يوم 29 يونيو الماضي.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عقد اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية.

ووجه الدكتور  محمود المتيني بضرورة وسرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل، والتي من المقرر أن تبدأ ما بين 6 و11 من يوليو المقبل و تنتهي في الفترة من ١٥ إلى ١ سبتمبر من العام الجامعي الحالي ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد زراعة عين شمس: بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية 11 يوليو

بدء امتحانات طلاب الفرقة النهائية تجارة عين شمس 7 يوليو

عميد تربية عين شمس: امتحانات طلاب الفرق النهائية تبدأ 8 يوليو

لاستقبال طلاب الفرق النهائية.. عميد تربية عين شمس: مسح حراري وكاميرات مراقبة وتعقيم اللجان.. بدء امتحانات كلية التجارة 7 يوليو

عميد أسنان عين شمس : جاري تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل

اليوم جامعة عين شمس تعلن عن جداول امتحانات طلاب الفرق النهائية

ترشيحاتنا

غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي

أخبار التوك شو| عوض تاج الدين: سعيد بانحسار إصابات كورونا.. التعليم تحذف سؤالاً من امتحان الفيزياء.. فيديو

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

قصة الروسي سافرونوف.. جاسوس لدولة في الناتو أم بطل شعبي؟

حدث ليلاً | لاعب أهلاوي يوقع للزمالك.. حفتر يشكر مصر.. اقتحام البرلمان الصربي

مش عيب لو تعبت.. تامر حسني يرد على شائعة إصابته بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الإعلان عن لكزس LS 2021 فيس ليفت.. صور

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+