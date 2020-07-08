اليوم.. تربية عين شمس تبدأ امتحانات طلاب الفرق النهائية

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية ستبدأ من اليوم 8 يوليو.

وأضاف عميد كلية التربية خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها، مشددًا على الإجراءات الاحترازية التي سيلتزم بها الجميع والتي تم الإعلان عن كافة تفاصيلها يوم 29 يونيو الماضي.

وأضاف عميد كلية التربية خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها، مشددًا على الإجراءات الاحترازية التي سيلتزم بها الجميع والتي تم الإعلان عن كافة تفاصيلها يوم 29 يونيو الماضي.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عقد اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية.



