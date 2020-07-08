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فن

يسرا تهنئ شيرين رضا: عيد ميلاد سعيد لأكثر الناس تفاؤلاً وأكبر قلب

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
هنأت الفنانة يسرا، الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلادها، عبر حسابها على "تويتر"، بنشر مجموعة من الصور جمعتها بـ"شيرين".

وعلقت يسرا علي الصور: "عيد ميلاد سعيد لامرأة رائعة، أكثر الناس تفاؤلا، أكبر قلب وابتسامة ساحرة، عيد ميلاد سعيد شيكا الجميلة، أحبك".

يذكر أن  آخر أعمال يسرا مسلسل "خيانة عهد" حقق وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل  إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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