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ديني

الأخلاق جوهر الموضوع.. مبروك عطية يرد على مبرري جريمة التحرش.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:12 ص
الدكتور مبروك عطية،
الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي
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يارا زكريا
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، والأستاذ بجامعة الأزهر، إن لبس المرأة ليس مبررًا للتحرش أيًا كان ، مؤكدًا: «الكل حريص في النهاية على أن يسلم الناس من أذي الناس، وأحاول أن استثمر صحيح النصوص الشرعية في معالجة الواقع، وهذه ليست محاولة  فريدة، وإنما ما ينبغي أن يكون في كل زمان ومكان».

وأوضح « عطية» أنه من أقوى الأحاديث الواردة في الرد على من يبرر جريمة التحرش بلبس المرأة أو عريها ما رواه الإمامان البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة - رضى الله عنها في الصحيحين، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت عائشة : يا رسول الله ، فكيف بالعورات؟ فقال : لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه». 

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وأضاف الداعية الإسلامي أن هذا من أهوال يوم القيامة، يقول ابن عباس أن امرأته سألت النبي- صل الله عليه وسلم- نفس السؤال الذي سألته عائشة - رضى الله عنها- فذكر لها الحديث، وأن كل واحد سينشغل بتطاير الصحف، وكل واحد يتلقي كتابه، موضحا: " هنا يأتى دور الخطاب الديني".

ونبه الأستاذ بجامعة الأزهر: « لو كل شاب له في الدنيا شأن يغنيه؛ ما نظر للمرأة، لكن الناس ما عاد لهم شأن في الحياة- برغم مرارتها- يغنيهم عن الدناءة والخسة، ولا ينفى هذا كوننا أمة خير خير، وبلادنا بلاد المروءة والشهامة والمناصرة، لكن جوهر الموضوع هو الأخلاق».

وواصل الدكتور مبروك عطية: « لبس المرأة ليس مبررا، والشباب غير مهتم،  والتربية أساس الدين وهي بدنية ووجدانية، والولد تربيته لابد أن تكون أشد وأعنف، والبنت أشد حياء مهما زرعت فيها من تربية لتقوى، وذلك بفطرتها».
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