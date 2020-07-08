الأخلاق جوهر الموضوع.. مبروك عطية يرد على مبرري جريمة التحرش.. فيديو

قال

، الداعية الإسلامي، والأستاذ بجامعة الأزهر، إن لبس المرأة ليس مبررًا للتحرش أيًا كان ، مؤكدًا: «

الكل حريص في النهاية على أن يسلم الناس من أذي الناس، وأحاول أن استثمر صحيح النصوص الشرعية في معالجة الواقع، وهذه ليست محاولة فريدة، وإنما ما ينبغي أن يكون في كل زمان ومكان».