بث مباشر.. صلاة الفجر من مسجد الحسين بعد إعادة فتحه وسط التزام بالإجراءات الوقائية

يؤدى المصلون صلاة فجر اليوم الأربعاء في مسجد الحسين بالقاهرة، بعد إعادة فتحه بعد أن قررت وزارة الأوقاف منذ حوالي 5 أيام إغلاقه، حفاظًا على أرواح المصلين، من انتشار فيروس كورونا، عندما اكتشفت تقبيل بعض رواد المسجد لجدار ضريح الحسين -رضي الله عنه-.
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، مشددة على أنها تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.
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وطالبت وزارة الأوقاف، جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت، بالالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.