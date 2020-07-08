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ديني

بث مباشر.. صلاة الفجر من مسجد الحسين بعد إعادة فتحه وسط التزام بالإجراءات الوقائية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:15 ص
مسجد الحسين
مسجد الحسين
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محمد صبري عبد الرحيم - عدسة كيرلس صلاح
يؤدى المصلون صلاة فجر اليوم الأربعاء في مسجد الحسين بالقاهرة، بعد إعادة فتحه بعد أن قررت وزارة الأوقاف منذ حوالي 5 أيام إغلاقه، حفاظًا على أرواح المصلين، من انتشار فيروس كورونا، عندما اكتشفت تقبيل بعض رواد المسجد لجدار ضريح الحسين -رضي الله عنه-.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، مشددة على أنها تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.

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وطالبت وزارة الأوقاف، جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت، بالالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر إعادة فتح مسجد الحسين  للصلاة جزئيًا في النصف الغربي من المسجد وهو الجزء البعيد تمامًا عن الاتصال بالمقام حفاظًا على الجميع، ودفعًا لأي جدل يحدث بين بعض المصلين والقائمين على شئون المسجد أو محاولة أي من المصلين تكرار ما حدث، وعلى أن تقدم مديرية أوقاف القاهرة خطة تفصيلية محددة بالأسماء والمسئوليات ومسئولي المتابعة بالمديرية ومهامهم.

وأضاف "جمعة" أن قرار فتح مسجد الحسين جاء بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكليها لمعاينة الإجراءات التي اتخذتها مديرية أوقاف القاهرة لمنع تكرار ما حدث من بعض مرتادي المسجد عقب إحدى الصلوات بمخالفة تعليمات الأوقاف ومحاولتهم الاستعاضة عن زيارة المقام بالوقوف على الحائط الخارجي له، وبعد إتمام التحقيق وما ترتب عليه من محاسبة كل من ثبت تقصيره بما في ذلك من إنهاء خدمة المدير الإداري للمسجد. 

وأوضح الوزير أن القرار يأتي أيضًا بناء على ما تم من عمل حرم آمن يعزل مكان الصلاة عزلا تاما عن المقام، وعلى قيام مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد كاملا، ونظرا لما للمسجد من مكانة كبيرة في نفوس المصريين جميعا ومحبي آل بيت سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مشارق الأرض ومغاربها.
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