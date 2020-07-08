لوقف الإنفاق للسيطرة على نفط سوريا والعراق.. مشروع قانون في الكونجرس

كشفت وسائل إعلام روسية، عن مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي، يهدف لمنع البنتاجون من إنفاق الأموال الفيدرالية؛ بهدف فرض السيطرة على حقول النفط في سوريا والعراق.





وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن مشروع القانون الجديد يحظر إنفاق الأموال للسيطرة على موارد النفط في سوريا والعراق، وذلك عقب مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021، الذي أصدرته لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي.





وقدر المبلغ المذكور بنحو 700 مليون دولار، ومن المقترح أن يستخدم للمساعدة في تدريب أجهزة الأمن الأجنبية والجماعات الأخرى التي تهدف لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.



