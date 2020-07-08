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أخبار العالم

لوقف الإنفاق للسيطرة على نفط سوريا والعراق.. مشروع قانون في الكونجرس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:31 ص
مشروع قانون بالكونجرس
مشروع قانون بالكونجرس لمنع الإنفاق للسيطرة على نفط سوريا
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام روسية، عن مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي، يهدف لمنع البنتاجون من إنفاق الأموال الفيدرالية؛ بهدف فرض السيطرة على حقول النفط في سوريا والعراق.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن مشروع القانون الجديد يحظر إنفاق الأموال للسيطرة على موارد النفط في سوريا والعراق، وذلك عقب مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021، الذي أصدرته لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي.

وقدر المبلغ المذكور بنحو 700 مليون دولار، ومن المقترح أن يستخدم للمساعدة في تدريب أجهزة الأمن الأجنبية والجماعات الأخرى التي تهدف لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي سياق آخر، يقترح أعضاء الكونجرس  تخصيص 3 مليارات دولار أخرى لمساعدة قوات الأمن الأفغانية بشرط أن تخضع لسيطرة حكومة مدنية تحمي حقوق الإنسان، ولا تسمح للإرهابيين باستخدام البلاد كمصدر تهديد لأمريكا وحلفائها.
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