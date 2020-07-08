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فن

نشرة الفن| محمد منير يعتذر لـ بنات مصر بسبب التحرش.. تامر حسني يرد على شائعة إصابته بـ كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

كتب النجم محمد منير عبر حسابه على تويتر: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسى، وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصرى هو مضرب الأمثال فى الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها، أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".


نشرت الفنانة شيري عادل، صورة، عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت فيها وهي تحتضن السيدة "نادية"، والدة النجم أحمد السقا، في ظهور نادر لها.

أعلن المذيع باسم كميل عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.

أعربت الفنانة كندة علوش، عن سعادتها بالتفاعل وتصدى الفتيات لظاهرة التحرش عبر هاشتاج "افضحوا المتحرشين"، وطالبت الفتيات بعدم الخوف وضرورة المطالبة بحقوقها، حيث لا مجال لتبرير تلك الجريمة.

طمأن الفنان تامر حسني جمهوره عليه بعد انتشار شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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