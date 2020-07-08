أخبار العلوم والتكنولوجيا | عطل فني مفاجئ يصيب إنستجرام.. واستمرار الهجوم على فيسبوك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:





انتقد عدد من الجمعيات المدافعة عن الحقوق المدنية، والمنظمة لحملة المقاطعة ضد شركة فيسبوك Facebook بعد اجتماعها مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ومسؤولين تنفيذيين آخرين لمناقشة مطالب الشركات المقاطعة والتى وصلت إلى مئات من الشركات والمعلنين .





عطل فني مفاجئ يصيب انستجرام

أصاب منذ قليل عطل مفاجئ تطبيق انستجرام Instagram الشهير لتبادل الصور ، حيث أبلغ المستخدمون بعدم تمكنهم من رفع اي صور أو فيديو، كما واجهتهم بعض المشاكل في تصفح المحتوى.









ذكرت تقارير أن شركة سامسونج قامت بتغيير اسم هاتفها القابل للطى Galaxy Fold 2 إلى Galaxy Z Fold 2، وذلك لاقتران حرف Z مع أسماء الهواتف القابلة للطى من سامسونج، قبل أن يتم إصداره يوم 5 أغسطس القادم.