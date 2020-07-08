أخبار العلوم والتكنولوجيا | عطل فني مفاجئ يصيب إنستجرام.. واستمرار الهجوم على فيسبوك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
انتقد عدد من الجمعيات المدافعة عن الحقوق المدنية، والمنظمة لحملة المقاطعة ضد شركة فيسبوك Facebook بعد اجتماعها مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ومسؤولين تنفيذيين آخرين لمناقشة مطالب الشركات المقاطعة والتى وصلت إلى مئات من الشركات والمعلنين .
أصاب منذ قليل عطل مفاجئ تطبيق انستجرام Instagram الشهير لتبادل الصور ، حيث أبلغ المستخدمون بعدم تمكنهم من رفع اي صور أو فيديو، كما واجهتهم بعض المشاكل في تصفح المحتوى.
ذكرت تقارير أن شركة سامسونج قامت بتغيير اسم هاتفها القابل للطى Galaxy Fold 2 إلى Galaxy Z Fold 2، وذلك لاقتران حرف Z مع أسماء الهواتف القابلة للطى من سامسونج، قبل أن يتم إصداره يوم 5 أغسطس القادم.
كشفت تسريبات جديدة أسعار مجموعة هواتف Galaxy Note 20 من شركة سامسونج، والتى سيتم إطلاقها يوم 5 أغسطس القادم، والتى هى عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 plus و Galaxy Note 20 Ultra .
كشفت منذ قليل شركة موتورولا الصينية عن أحدث هواتفها الذكية Moto G 5G Plus، والذى ياتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، كما يعمل بشبكة الجيل الخامس 5G الذى تدعم أعلى سرعة لإرسال واستقبال البيانات، وهو المنافس لنظيره Poco M2 Pro من شركة شاومي.
كشفت شركة هواوى عن خطتها لطرح هاتف قابل للطى قريبا، باسم Huawei Mate V ، والذى ستصدره الشركة بشكل مختلف تماما عن سابقه للعام الماضى Mate Xs ، حيث من المقرر أن تنافس به هواتف سامسونج القابلة للطى، والتى ستصدر في أغسطس القادم.
كشفت اليوم شركة شاومي الصينية عن أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل إسم Poco M2 Pro، والذى ياتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، أو قاتل الـ flagship.
تعقد شركة جوجل Google، بعد ساعات، غدا في الثامن من يوليو، مؤتمر Hey Google للأجهزة المنزلية الذكية، وذلك في حدث عبر الإنترنت، حيث ستعلن فيه عن أهم الأجهزة التكنولوجية المتعلقة بالمنزل مثل التليفزيونات الذكية، وأجهزة مكبرات الصوت، وغيرها.
كشفت صورة مسربة حديثة عن تصميم و شكل هاتف سامسونج الكورية الجنوبية المنتظر، وهو Samsung Galaxy Note20+، الذى يأتى ضمن فئة الـ Flagship عالية المواصفات.
لطالما يحث الكثيرون من محبي الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون عن أفضل العروض لإقتناء أحد إصداراته المميزة، بسبب إرتفاع أسعار منتجات آبل، و قليلًا ما يجدون ضالتهم، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء آيفون 7 بأقل من نصف سعره.