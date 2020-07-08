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فيديو جراف

فيديوجراف | الحكومة تواجه مافيا المباني بـ جدية التصالح

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:01 م
رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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إعداد : محمود مطاوع - حمادة خطاب 
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ "جدية التصالح"، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم خصم مبلغ جدية التصالح، من القيمة النهائية المحددة.


ولمزيد من التفاصيل حول طرق التصالح فى مخالفات البناء؛ تابع الفيديو جراف التالى ..
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