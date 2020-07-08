أخبار الرياضة| هجوم على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. جلسة عتاب بين الخطيب وفايلر لهذا السبب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

هاجم الثنائي خالد بيومي المحلل الرياضي الشهير، وهيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم؛ بسبب تختياراته للتشكيل الأفضل- من وجهة نظره- مستبعدا الدولي المصري محمد صلاح.

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في إنهاء إجراءات ضم طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب.

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في إنهاء إجراءات ضم طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب.

على وعد جديد من مسئولي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد إعارة صلاح محسن لاعب القلعة الحمراء والمعار لصفوف الفريق السكندري هذا الموسم.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة . كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحالات الخمسة التي كانت نتائجها إيجابية خلال المسحة الأولى التي أجراها لاعبو الفريق الأول بنادي

للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف الدوري المصري، تغيرت نتائجها بعد المسحة الثانية إلى سلبية .