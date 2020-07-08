AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة| هجوم على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. جلسة عتاب بين الخطيب وفايلر لهذا السبب

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

هاجم الثنائي خالد بيومي المحلل الرياضي الشهير، وهيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم؛ بسبب تختياراته للتشكيل الأفضل- من وجهة نظره- مستبعدا الدولي المصري محمد صلاح.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة . كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

حصل فرج عامر رئيس نادي سموحة على وعد جديد من مسئولي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد إعارة صلاح محسن لاعب القلعة الحمراء والمعار لصفوف الفريق السكندري هذا الموسم.

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في إنهاء إجراءات ضم طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحالات الخمسة التي كانت نتائجها إيجابية خلال المسحة الأولى التي أجراها لاعبو الفريق الأول بنادي طنطا للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف الدوري المصري، تغيرت نتائجها بعد المسحة الثانية إلى سلبية .

- يعقد مسئولي النادي الأهلي جلسة ودية مع السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق، لمعرفة أسباب المماطلة في تمديد التعاقد مع القلعلة الحمراء خلال الفترة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 مؤشرات تحسم انتقال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون إلى الأهلي

تعرف على التفاصيل المالية لصفقة طاهر محمد طاهر

فرج عامر يحصل على وعد باستمرار صلاح محسن في سموحة

بعد عودة رينيه فايلر.. ملفات شائكة داخل الأهلي تنتظر فرمانا من السويسري

أخبار النادي الأهلي .. تجديد تعاقد الشناوي لمدة 5 مواسم .. تفاصيل صفقة طاهر محمد طاهر.. ملفات شائكة تواجه فايلر

شوبير: صفقة طاهر محمد طاهر كلفت الأهلي 21 مليون جنيه

ترشيحاتنا

فضل صلاة الفجر للنساء.. ثوابها في الدنيا يجعلك تصليها الآن

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء توضح

انقسام جديد في العائلة الملكية بـ بريطانيا .. صور

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

رسميا.. الإعلان عن لكزس LS 2021 فيس ليفت.. صور

حدث ليلاً | لاعب أهلاوي يوقع للزمالك.. حفتر يشكر مصر.. اقتحام البرلمان الصربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الإعلان عن لكزس LS 2021 فيس ليفت.. صور

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+