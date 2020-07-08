حدث ليلاً | لاعب أهلاوي يوقع للزمالك.. حفتر يشكر مصر.. اقتحام البرلمان الصربي

للنساء وهل ينقص ثوابها أو فضل صلاة الفجر للنساء في البيت عن فضل

للنساء إذا ما كان في المسجد، حيث إنه من المعروف أن

عظيم بشكل عام، وهو من أكثر ما حثت عليه وصايا النبي –صلى الله عليه وسلم-، فنجده يوصينا ويشدد على اغتنام فضل

، إلا أنه –صلى الله عليه وسلم- لم يخص الرجال بـ

وإنما أيضًا شمل فضل صلاة الفجر للنساء بما يعني أن فضل صلاة الفجر للنساء هو نفس فضل

للرجال، وإن كانت صلاة المرأة في بيتها عامة أفضل من صلاتها في المسجد، بما يجعلهن يحظون بـ فضل صلاة الفجر للنساء في البيت دون الحاجة إلى

في جماعة بالمسجد.