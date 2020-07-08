حدث ليلاً | لاعب أهلاوي يوقع للزمالك.. حفتر يشكر مصر.. اقتحام البرلمان الصربي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
كشف مكتب آمر قاعدة الجفرة الجوية، حقيقة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الموالية لتركيا، حول قصف منطقة سوكنة.
أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير أركان حرب خليفة حفتر، أن القتال ضد الغزاة الأتراك، واجب وطني مقدس، تفرضه كل الدساتير وتقره كل القوانين والأعراف الدولية.
فضل صلاة الفجر للنساء وهل ينقص ثوابها أو فضل صلاة الفجر للنساء في البيت عن فضل صلاة الفجر للنساء إذا ما كان في المسجد، حيث إنه من المعروف أن فضل صلاة الفجر عظيم بشكل عام، وهو من أكثر ما حثت عليه وصايا النبي –صلى الله عليه وسلم-، فنجده يوصينا ويشدد على اغتنام فضل صلاة الفجر، إلا أنه –صلى الله عليه وسلم- لم يخص الرجال بـ فضل صلاة الفجر وإنما أيضًا شمل فضل صلاة الفجر للنساء بما يعني أن فضل صلاة الفجر للنساء هو نفس فضل صلاة الفجر للرجال، وإن كانت صلاة المرأة في بيتها عامة أفضل من صلاتها في المسجد، بما يجعلهن يحظون بـ فضل صلاة الفجر للنساء في البيت دون الحاجة إلى صلاة الفجر في جماعة بالمسجد.
اتهامات جديدة طالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بسبب صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال المتهم باغتصاب القاصرات والاتجار بالجنس جيفري ابستين، خاصة أنها توصف بالقناة المفضلة للرئيس الأمريكي.
فرقت الشرطة في عاصمة صربيا بلجراد المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، بعد احتجاجاتهم ضد رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش وإعلانه حظر تجول حتى نهاية عطلة الأسبوع، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
فتحت السلطات في الكويت تحقيقا حول ملابسات طعن مواطن مصري في منطقة الفحيحيل، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
قال الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن أمس، يعتبر هو الخامس للمحادثات بخصوص سد النهضة، موضحًا أن هدف جلسة الأمس؛ هو عقد الجلسات بالتوازي (فنية وقانونية) كل فى مجاله، بحضور المراقبين.
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حاجز الـ3 ملايين، بحسب إحصاءات وكالة "رويترز".
اقتحم مجموعة من المتظاهرين مبنى البرلمان الصربي في العاصمة بلجراد، احتجاجا على حظر تجول وإغلاق تام نهاية الأسبوع، للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقا لوكالة "رويترز".
أكد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء، توصلت إلى إتفاق مع لاعب جديد من داخل النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري.