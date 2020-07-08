داليا أيمن: الدولة المصرية أحدثت طفرة بالمشاريع القومية.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن الدولة المصرية أحدثت طفرة بالمشاريع القومية وفى مقدمتها مترو الأنفاق .





وأشارت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد ، إلى أن الحكومة تهتم دائمأ بأعمال التنفيذ لمشاريع مترو الانفاق حتى تكون بأفضل المعايير والمقاييس الدولية .





ولفتت الإعلامية داليا أيمن، إلى أن وزارة النقل لا تدخر أى جهد فى سبيل تطوير وكفاءة مترو الأنفاق من تدشين مشروعات وتنفيذها بأعلى كفاءة .





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميًا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.





كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة



