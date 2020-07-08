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أخبار العالم

بإجمالي 197341 حالة.. ألمانيا تسجل زيادة جديدة في عدد ضحايا كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، سجلت ألمانيا 397 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 197341 حالة منذ تفشي الوباء؛ وكانت قد سجلت في اليوم السابق 541 إصابة.

وأضاف المعهد، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8985 شخصا.


ووفق "بلومبرج"، فألمانيا من الدول التي يمكن القول إنها انتصرت على المرض بشكل كبير إلا أنه ليس نهائيًا، ولكنها من أفضل دول العالم في التصدي له.

وكانت ألمانيا قد اتخذت عددا من القرارات الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن حاكم ولاية شمال الراين، أرمين لاشيه، عن فرض الإغلاق مجددا في مقاطعة جوترسلو والتي شهدت زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وقال لاشيه إنه سيتم إغلاق دور السينما ومراكز الجيم والحانات والمقاهي، لكن ستستمر المطاعم في تقديم مطالب السكان.

كما أعلنت السلطات الألمانية، في وقت سابق، عن ظهور عدد كبير من مصابي فيروس كورونا في مصنع لتعليب اللحوم، وهو الأمر الذي جدد المخاوف من موجة وبائية جديدة.

كانت السلطات الألمانية، أعلنت في وقت سابق، عن ظهور عدد كبير من مصابي فيروس كورونا في مصنع لتعليب اللحوم، وهو الأمر الذي جدد المخاوف من موجة وبائية جديدة.
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