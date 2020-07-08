اليابان والولايات المتحدة وأستراليا يعربون عن "قلق عميق" إزاء القانون الأمني لهونج كونج

أعربت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا اليوم الأربعاء عن "قلقهم العميق" بشأن تنفيذ الصين مؤخرا لقانون أمني شامل في هونج كونج.

وأكد الحلفاء الأمنيون الثلاثة هذا الرأي خلال اجتماع عقدوه عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوزراء دفاعهم؛ ليندا رينولدز من أستراليا وتارو كونو من اليابان ومارك إسبر من الولايات المتحدة...حسبما نقلت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية على موقعها الالكتروني.

كما أعربت العديد من الدول، بما فيها الدول الثلاث، عن قلقها بشأن التشريع الذي تم سنه الأسبوع الماضي في بكين، والذي اعتبروه : "يحد من الحريات والتعبير عن الرأي في المستعمرة البريطانية السابقة".





وأعاد رؤساء الدفاع الثلاثة تأكيد "معارضتهم القوية" لاستخدام القوة أو الإكراه التي يمكن أن تغير الوضع الراهن وتزيد من التوترات في بحار شرق وجنوب الصين.





لكن البيان الذي صدر بعد محادثاتهما لم يذكر الصين فيما يتعلق بالقضية البحرية.





في سياق متصل، أكد الوزراء الثلاثة أيضا "قلقهم الشديد" إزاء إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتكررة، وشددوا على أن هذا الأمر يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



