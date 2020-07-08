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أخبار البلد

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الزراعة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:27 ص
سفير بيلاروسيا بالقاهرة
سفير بيلاروسيا بالقاهرة
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أ ش أ
أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف أن مجموعة العمل المصرية - البيلاروسية حول التعاون في المجال الزراعي بحثت خلال أول اجتماع لها عبر تقنية الفيديوكوانفرس، تعزيز التعاون في مجال تبادل المنتجات الزراعية والبحث العلمي والتعليم في المجال الزراعي، فضلا عن تربية البذور والميكنة الزراعية واصدار الشهادات البيطرية.


وقال تيرتنتييف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء - إن الجانبين ناقشا تبادل الزيارات بين الخبراء المتخصصين خلال الفترة المقبلة.


وأضاف أن مجموعة العمل المشتركة ضمت ممثلين عن وزارة الزراعة والأغذية والأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومعهد الهندسة الزراعية والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في مصر.

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