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اقتصاد

الإحصاء : 11.4% انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ابريل 2020

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء   اليـوم  الأربعاء  الموافق   8/ 7 / 2020  ، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ابريل 2020.  

و قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 98.5 خلال شهر ابريل 2020 (أولـي) مقابل 111.2 خلال شهر مارس 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 11.4٪.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التعدين واستخراج المعادن 199.3 خلال شهر ابريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020 حيث بلغ 172.0 بارتفاع قدره 15.9٪ وذلك بسبب زيادة استخراج الأملاح والمعادن نظرا لتداعيات ازمه كورونا.

كما بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة منتجات المطاط واللدائن 49.9 خلال شهر ابريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020 حيث بلغ 44.3 بارتفــاع قدره 12.6% وذلك بسبب زيادة المبيعات من المنتجات الطبية المصنعة من المطاط.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة 75.2 خلال شهر ابريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020 حيث بلغ 86.1 بنسبة انخفاض قدرها 12.6% بسبب وجود اجازه اجباريه في عدد من الشركات في ظل ازمة كورونا وتوقف التعليم.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع اخر 82.8 خلال شهر ابريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020 حيث بلغ 116.6 بانخفاض قدره  29.0 ٪ وذلك بسبب الحجر الصحي علي بعض الشركات وتوقف خطوط الإنتاج في ظل ازمة كورونا


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