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حوادث

بعد أن بتر القطار قدمه بمحطة ديروط .. وفاة مسئول أمن بلجنة ثانوية عامة بالمنيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
توفي مسئول امن بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بعد تأثره ببتر قدمه اثر سقوطه من قطار بأسيوط أثناء توجهه الى لجنة امتحانات الثانوية العامة بالمنيا .
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كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى أخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد سقوط " أحمد .ك .م " 50 سنة أخصائي اجتماعي بمدرسة النصر الثانوية المشتركة بصنبو التابعة لإدارة ديروط التعليمية بأسيوط ،ومنتدب لأعمال الثانوية العامة مسئولا لأمن لجنة مدرسة السادات بملوي فى المنيا ، من القطار أثناء توجهه الى لجة امتحانات الثانوية العامة مما أدى الى بتر قدمه .

علي الفور انتقل ضباط المباحث وتبين انه اثناء محاولة المتوفى ركوب القطار المتجه الى وجه بحري للوصول الى مركز ملوي مقر لجنة عمله بامتحانات الثانوية العامة انزلقت قدميه مما أدى الى سقوطه بين القطار والرصيف مما أدى الى بتر قدمه وتم نقله الى مستشفى ديروط المركز، وتدهورت حالته الصحية مما أدى الى وفاته .
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