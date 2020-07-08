AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بهاف استوميك.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها بصورة سيلفي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:24 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
Advertisements
آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.

وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون اللبني الناعم بأكمام طويلة من الستان بتصميم هاف ستومك، واختارت معه بنطلون شارلستون باللون الأزرق الجينز، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا عبر اكتافه تسريحة الويفي المميزة والناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ديميت اوزديمير بماكياج، اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع وضع الآي لاينر والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث ارتدت قلادة  بسيطة باللون الفضي حول عنقها ، وهو ما أبرز من بساطة ورقة إطلالتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram

🦋

A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة صيفية .. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في آخر صورها

بصورة سيلفي.. ديميت اوزديمير بمكياج ناعم على إنستجرام

بـ هاف ستومك.. ديميت اوزديمير بإطلالة أنثوية جذابة

على «أرجوحة».. ديميت أوزديمير تشارك متابعيها بصورة من داخل منزلها

بملابس الصيف.. ديميت أوزديمير بإطلالة جريئة على الانستجرام

بملابس البحر.. ديميت اوزديمير تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

ترشيحاتنا

سؤال غريب عن الخطبة لدار الإفتاء .. وأمين الفتوى يندهش ويضحك.. فيديو

أسامة حسن: الزمالك وقع مع لاعب داخل الأهلي.. والإعلان غداً

قتلا أميرة بعد خروجها من دار تحفيظ القرأن.. طفلا كرداسة: نفذنا ما شاهدناه في المواقع الإباحية

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.. تزايد حالات الانتحار في لبنان

خلال 24 ساعة.. 5 وفيات و748 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

فرجاني ساسي نجم الزمالك يخضع لمسحة كورونا الأولى غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل كورونا من جثة المتوفى؟ تفاصيل

رسميا.. الإعلان عن لكزس LS 2021 فيس ليفت.. صور

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور