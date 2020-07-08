بهاف استوميك.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها بصورة سيلفي

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.
وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون اللبني الناعم بأكمام طويلة من الستان بتصميم هاف ستومك، واختارت معه بنطلون شارلستون باللون الأزرق الجينز، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا عبر اكتافه تسريحة الويفي المميزة والناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير بماكياج، اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع وضع الآي لاينر والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.
وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث ارتدت قلادة بسيطة باللون الفضي حول عنقها ، وهو ما أبرز من بساطة ورقة إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram
A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on