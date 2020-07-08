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رياضة

اتحاد الكرة يجتمع غدا مع أندية القسم الثالث فى مطروح والإسكندرية والبحيرة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:44 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
تستكمل اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني غدا الخميس جولاتها مع أندية القسم الثالث بزيارة مسؤلى الأندية فى محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة.

كانت اللجنة الخماسية قد بدأت المناقشات مع أندية القسم الثالث الأسبوع الماضي، بالاجتماع مع أندية القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم، ثم الاجتماع بأندية جنوب الصعيد الذي تم الاثنين الماضى.

يذكر أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعات ممثلا عن الجبلاية مع أندية القسم الثالث بوسط الصعيد.

وحضر الاجتماع الذي جرى بكلية التربية الرياضية بأسيوط، شرف دسوقي رئيس نادي البداري، وأحمد سعد نائب رئيس نادي القومية، وعبدالكريم فرغلي رئيس نادي أسمنت أسيوط، وأحمد حسين رئيس نادي الوليدية بأسيوط، وعماد فتحي رئيس نادي شباب الخارجة، وعصام عصمت حافظ رئيس نادي أهلي المنشاة، والدكتور حاتم فتح الله رئيس نادي المراغة، وياسر حسين رئيس نادي أخميم، وسيد نور رئيس نادي ملوي، وحسن حلمي رئيس نادي بني مزار، وعصام عصمت حسن رئيس نادي ناصر الفكرية، ومحمد سعيد رئيس نادي مكة المكرمة بجرجا.

ودار الاجتماع حول مقترحات تعديل لائحة النظام الأساسي، وتطوير المسابقات، وحرص نائب رئيس اللجنة الخماسية على الاستماع لوجهة نظر ممثلي الأندية لنقلها للجنة الخماسية، لدراستها ووضعها بعين الاعتبار.
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