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أخبار العالم

عريقات يوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول المؤيدة للحق الفلسطيني

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسائل رسمية لمجلس الشيوخ التشيلي، وبرلمانات كل من بلجيكا،ولوكسمبورغ، وهولندا ،مقدما الشكر و التقدير نيابة عن القيادة و الشعب الفلسطينيى لمواقفها المؤيدة للحق الفلسطيني.
وأعرب عريقات في رسائله،حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن تقدير فلسطين للمسؤولية التي أبدتها هذه البرلمانات لتمرير قرارات تتعلق بمطالبة حكوماتها بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل لضم أراض فلسطينية محتلة، وإتخاذ تدابير فعالة ومضادة نحو الرد بشكل متناسب على الضم المخالف للقانون الدولي، والدفع بشكل نشط من أجل إتخاذ إجراءات عقابية على مستوى أوروبا إذا قررت إسرائيل المضي بالضم.
و أكد عريقات على أنه لن يكون هناك سلام دون احترام كامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في تقرير المصير.
وأشاد عريقات بدعم البرلمانات وقراراتها بمنع إستيراد منتجات المستوطنات الاستعمارية والتي من شأنها حماية آفاق السلام العادل والدائم،مضيفا أنها خطوات قوية من شأنها تعزيز العلاقات مع فلسطين والبناء عليها، وتفسح الطريق أمام بقية أعضاء الإتحاد الأوروبي للحذو حذوها.

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