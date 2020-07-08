طلب رسمي.. السودان ينافس موريتانيا لاستضافة عمومية الكاف فى مارس





تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طلبا رسميا من الاتحاد السودانى برئاسة كمال شداد لإستضافة عمومية الكاف المقرر احراؤها في 12 مارس القادم.





وأفادت تقارير إعلامية ان الاتحاد السوداني طرح اقتراحا مؤخرا باستضافة عمومية الكاف القادمة على الاراضى السودانية وذلك على أعضاء المكتب التنفيذي وتم الاتفاق عليه بالإجماع أعقبها التقديم بالطلب رسميا الى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.





ودخل الاتحاد السودانى فى منافسة مع نظيره الموريتاني على استضافة عمومية الكاف حيث أكد رءيس الاتحاد الموريتاني فى وقت سابق عبر وساءل الإعلان أن التحرك بدأ في تقديم ملف لاستضافة الجمعية العمومية الكاف لكن يبدو أن التنافس عليها سيكون أكثر من دولة.





فيما أشار احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي أن موريتانيا ستستضيف الجمعية على هامش كأس أمم افريقيا للشباب وذالك مايعزز إقامتها في موريتانيا بشكل شبه مؤكد.



