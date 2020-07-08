أبرزهم تيك توك.. هند النعسانى: أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.. فيديو





قالت الإعلامية هند النعساني، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية .





وأضافت الإعلامية هند النعسانى خلال تقديمها للنشرة الدولية العربية خلال حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية بما فى ذلك تطبيق تيك توك .





وأشارت الإعلامية هند النعساني ، إلى أن وزير الخارجية الأمريكى صرح مؤخرأ بإنه لا يريد ان يستبق قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن ذلك الأمر و لكنه أمر ندرسه ..





ويأتى ذلك وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تعامل بكين مع تفشى فيروس كورونا المستجد والحرب التجارية المستمرة بين الطرفين ..





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.



