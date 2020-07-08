AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبرزهم تيك توك.. هند النعسانى: أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:02 ص
هند النعسانى
هند النعسانى
Advertisements
شيرين عادل

قالت الإعلامية هند النعساني،  إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كشف  أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية . 

وأضافت  الإعلامية هند النعسانى خلال تقديمها للنشرة الدولية العربية خلال حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أمريكا تدرس  حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية  بما فى ذلك تطبيق تيك توك . 

وأشارت الإعلامية هند النعساني  ، إلى أن وزير الخارجية الأمريكى صرح مؤخرأ بإنه لا يريد ان يستبق قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن ذلك الأمر و لكنه أمر ندرسه ..

ويأتى  ذلك وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تعامل بكين مع تفشى فيروس كورونا المستجد  والحرب التجارية المستمرة بين الطرفين  .. 

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داليا أيمن: مقترح لتخفيض رسوم أداء الخدمات الإلكترونية بنسبة 25% لهذا السبب.. فيديو

فرح سعيد: المناهج الرقمية لمراحل التعليم الأساسى تضم 13.5 مليون طالب.. فيديو

هند النعساني: أحزاب المعارضة التركية ترفض تصرفات أردوغان في ليبيا "فيديو"

الصين ترفض التحذير الأوروبى بشأن هونج كونج يتصدر النشرة الدولية لـ صباح البلد .. فيديو

هند النعسانى: وزارة الصناعة تعمل على ربط منظومة البحث العلمى بمشروعات سوق العمل.. فيديو

داليا أيمن: الدولة المصرية أحدثت طفرة بالمشاريع القومية.. فيديو

ترشيحاتنا

في قضية التشهير .. جوني ديب يفجر مفاجأة تدين امبر هيرد

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بدون حقن.. حيل سريعة تخلصك من الدوالي

بإجمالي 197341 حالة.. ألمانيا تسجل زيادة جديدة في عدد ضحايا كورونا

بعد تهديدات إيران.. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية

موقع إسرائيلي: الدول العربية ترفض مخططات الضم.. ومندوب تل أبيب بالأمم المتحدة يحذر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل كورونا من جثة المتوفى؟ تفاصيل

رسميا.. الإعلان عن لكزس LS 2021 فيس ليفت.. صور

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور