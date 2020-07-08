حبس 3 تشكيلات عصابية بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

امرت النيابة العامة فى القليوبية بحبس 3 تشكيلات عصابية بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيق بمناطق ببنها والخصوص وشبرا الخيمة.
وتبين أن المتهمين هم " م.ر "عاطل و" م.ص " عاطل وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن 500 جرام ومبلغ 2540 جنيها وهاتفا محمولا.
وكذلك ضبط "ه.ص" عاطل و "ح.ص " عاطل وبحوزتهما كميه من مخدر الاستروكس تزن 120 جراما ومبلغ 170 جنيها وهاتفا محمولا.
وضبط "ع ف" عاطل و" ا.ف " عاطل وضبط بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما ومبلغ مالى 590 جنيها و عدد 2هاتف محمول تم التحفظ على المضبوطات واحيل المتهمين للنيابة فامرت بحبسهم وتولت النيابة التحقيق.