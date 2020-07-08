حبس 3 تشكيلات عصابية بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

امرت النيابة العامة فى القليوبية بحبس 3 تشكيلات عصابية بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيق بمناطق ببنها والخصوص وشبرا الخيمة.



وتبين أن المتهمين هم " م.ر "عاطل و" م.ص " عاطل وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن 500 جرام ومبلغ 2540 جنيها وهاتفا محمولا.

وكذلك ضبط "ه.ص" عاطل و "ح.ص " عاطل وبحوزتهما كميه من مخدر الاستروكس تزن 120 جراما ومبلغ 170 جنيها وهاتفا محمولا.

وضبط "ع ف" عاطل و" ا.ف " عاطل وضبط بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما ومبلغ مالى 590 جنيها و عدد 2هاتف محمول تم التحفظ على المضبوطات واحيل المتهمين للنيابة فامرت بحبسهم وتولت النيابة التحقيق.



وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقى اخطار إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بضبط ثلاثة تشكيلات عصابية لترويج المخدرات والسلاح بالخصوص وبنها وشبرا الخيمة.