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تعليم

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الأحياء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:56 ص
غرفة عمليات وزارة
غرفة عمليات وزارة التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ونائب وزير التربية والتعليم، أنه سوف يعقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة الأحياء على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الأحياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.


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وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص لموقع صدى البلد، سنؤكد في هذا الاجتماع على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن جميع مقدري الدرجات في جميع المواد لديهم تعليمات واضحة و صريحة ، بمراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا قام الطالب بتظليل الطالب إجابتين بدون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، مضيفًا أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي إجابة بالمسودة.


وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه يتوجه بالتحية والشكر لأعضاء لجنة واضعي الأسئلة، مشددا على أنه أصدر تعليمات بضرورة إلتزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح.

وردا على شكاوى بعض الطلاب من اسئلة الاحياء ، قال حجازي:  سيتم اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لنموذج إجابة مادة الاحياء بعد تصحيح العينة العشوائية ، مشيرًا إلى أنه بعد تصحيح العينة العشوائية لو تبين ان جميع الطلاب تعثروا في الاجابة على سؤال معين فسيتم اتخاذ قرار في مصلحة الطلاب فورا .

وكان قد أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة صباح يوم الخميس 2 يوليو 2020 ، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة مادة الأحياء بإجمالي 277 ألف و921 طالب/ طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأفادت تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "الأحياء"  بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تضمنت التقارير أن الأسئلة تشمل جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية. 

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).
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