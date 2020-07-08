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رياضة

قبل عودة الدوري.. مشاورات لحسم اختيار أعضاء لجنة الحكام فى اتحاد الكرة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
يعكف الثنائى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على اختيار العناصر المقرر انضمامها إلى اللجنة المعاونة ونظيرتها الفنية.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم.

ومن المقرر أن يتم حسم اختيار أسماء العناصر المعاونة للجنة الرئيسية إضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية خلال الجلسة المنتظر انعقادها بين الثنائي وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام مع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خلال الفترة القادمة.

يذكر ان اتحاد الكرة فرض إجراءات استثنائية سيتم إلزام الاندية بها قبل عودة الدورى المحلى خلال الفترة القادمة وجاءت على النحو التالي..

مباراة كل ٤ أيام بعدما تم رفض مقترح اتحاد الكرة باقامتها كل ٣ ايام.

الانتهاء من خوض المباريات المؤجلة ويأتى فى مقدمتها لقاء الاهلى وانبي والزمالك والمصرى.

إجراء مسحة فيروس كورونا قبل وبعد كل مباراة للاعبي الفريقين وطاقم الحكام ومن يثبت إيجابية العينة يتم عزله وتلقى بروتوكول العلاج.

٥ تغييرات فى المباراة بعد عودة الدورى.

خوض المباريات على نفس ملاعب الدور الاول فى المسابقة المحلية والغاء نظام الملاعب المحايدة.

وضع حلول أزمة فريق أسوان من حيث بعد المسافة.

إلغاء فكرة العزل الفندقي وعدم دخول الفرق فى نظام الدورة المجمعة والسماح بالنظام المفتوح للاعبين.

منع الاعتراض على تعيين طاقم تحكيمي بعينه بعد إعتماد لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة الاستعانة بخدمات ١٢٠ حكما لإدارة مباريات الدورى المحلي.

فى حالة إصابة ٥ لاعبين بفيروس كورونا فى صفوف فريق واحد يتم إخطار اللجنة الطبية التى تقوم بالتنسيق مع لجنة المسابقات والجهاز الفني للفريق من أجل التشاور بشأن تأجيل المباراة الى موعد لاحق من عدمه.

استمرار تفعيل تقنية الفيديو فى المباريات على أن يتواجد حكم ومساعد داخل عربة ال var.

منع المؤتمرات الصحفية بعد كل مباراة.

الإبقاء على عمل دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة فى حالة وفاة اى رياضي.

الإبقاء على نشيد السلام الوطنى قبل انطلاق اى مباراة فى الدورى المحلي.
تخفيض تواجد إعداد الجهاز الفنى فى المنطقة المخصصة لهم.

منع اى تواجد جماهيري فى المدرجات نهائيا.

تخفيض عدد مجالس إدارات الناديين فى المقصورة الرئيسية لحضور المباريات.

البقاء على قوائم الأندية حيث انها فى الوقت الحالى 30 لاعبا.

فتح فترة قيد استثنائية امام فرق الدورى وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وضع مراقب طبي فى كل مباراة يكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب بجانب مراقب الحكام وآخر للمسابقات.

إلغاء المباراة فى حالة تأخر نتيجة مسحة لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم قبل انطلاق اللقاء ب ٦ ساعات وعدم تلقى اللجنة الطبية أية إخطار بالنتيجة دون الرجوع إلى لجنة المسابقات.
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