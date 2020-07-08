شؤون طبية وعلاقات عامة.. تغييرات وترتيبات جديدة فى اتحاد الكرة





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أجرت مسحة فيروس كورونا لموظفى اللجان والإدارات فى مقر الجبلاية بالجزيرة والبالغ عددهم ٥٥ فيما تستعد لإجراء النسخة الثانية خلال الساعات القادمة.





وقال مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة ، ان مصطفى ترك مسؤل ادارة الشؤون الطبية كان يقطن فى مكتبه بالدور التاني واستمر به بعدما تم إسناد المنصب إليه منذ فترة وطويلة ثم جرت تغييرات وتم عمل مكتب له فى ادارة الاعلام فى الطابق الارضي.





وأضاف المصدر : "شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة حصل مؤخرا على المكتب الزجاج المتواجد فى منتصف الدور الثاني امام مجلس ادارة الجبلاية مباشرة.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي ٢٤ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم.

شهد مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة بعض التغييرات فى ترتيب أماكن الموظفين فى اللجان والإدارات خلال الآونة الأخيرة.