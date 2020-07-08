أخبار السعودية اليوم.. نصائح لحجاج بيت الله هذا العام.. تحذير جديد بشأن كورونا.. وتعرف على علاقة ريمديسيفير بـ ارتفاع وفيات كورونا

نصائح من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

علاقة ريمديسيفير بـ ارتفاع وفيات كورونا بالمملكة

الصحة السعودية تصدر تحذيرا جديدا بشأن فيروس كورونا









حذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، الفئات الأقل خطورة من مصابي فيروس كورونا بأنهم عرضة للوصول إلى مراحل متقدمة من الفيروس، وقد تصل إلى المراحل الحرجة.









جاء ذلك في تصريحات صحفية له حول من يتهاون بالفيروس، مستشهدًا بأن عددًا من الحالات المصابة بالفيروس -إن لم يكن الأغلب- لا تعاني أعراضًا.









ووفق "سبق" السعودية، فقد أكد متحدث وزارة الصحة أن هناك نسبة لا تظهر عليها أعراض، وكذلك هناك نسبة تظهر عليها أعراض، ونسبة تتدهور صحتها.









وقال: "هناك نسبة تصل إلى الحالة الحرجة، وهناك أعداد يتوفاهم الله؛ لذلك الحذر واجب".









وشدد متحدث وزارة الصحة في ختام تصريحاته على أنه حتى الفئات الأقل خطورة عرضة للوصول إلى مراحل متقدمة؛ فالحذر واجب على الجميع.









وما زال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكذا الوفيات داخل المملكة؛ يمثل تخوفًا كبيرًا في الأوساط الصحية السعودية التي أرجعت الأسباب في الحالتين، إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية، من ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي والاجتماعي، والمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون.









وشهدت الآونة الأخيرة، أنباءً عن أن اعتماد وزارة الصحة السعودية في بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا المستجد على عقار ريمديسيفير، هو السبب في ارتفاع نسب الوفيات بالفيروس المستجد داخل المملكة، إلا أن وزارة الصحة نفت ذلك جملةً وتفصيلًا على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي.









وفي تصريحات صحفية، بيّن العبد العالي، أن ريمديسيفير يعد أحد العلاجات التي تم اعتمادها ضمن البرتوكولات العلاجية في المملكة، وأنه لا يمكن ربط تحسن الحالات أو تدهور بعضها باستخدام أحد العلاجات ضمن البرتوكولات العلاجية، لافتا إلى ارتفاع نسب الوفيات ناتج عن ارتفاع أعداد الحالات الحرجة التي أصيبت بــ كوفيد 19 في الفترة الماضية.









جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد داخل المملكة بلغت 217.108 حالة بعد تسجيل 3392 حالة جديدة اليوم، فيما ارتفعت نسبة الوفيات إلى 2017 حالة بعد تسجيل 49 حالة جديدة.









وناشد الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حجاج العام الحالي بـضرورة "الاشتراط" عند إحرامهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا سيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا.











وعبر برنامج "يستفتونك"، أكد الخثلان أن الحج في الظروف الحالية سيكون بعدد محدود جدًا (من ألف إلى 10 آلاف)، ومن يحج منهم له أن يشترط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، خاصة في الظروف الحالية، مع انتشار فيروس كورونا، فيشترط عند الإحرام؛ عندما يُهلّ بالنسك يقول: "اللهم لبيك الله حجًا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".









وقال عبر البرنامج: "لو قدّر الله عليه أن عرض له عارض، ولم يستطع أَن يتمّ النسك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه".









وأضاف الخثلان: "أما إذا لم يشترط الحاج، فيلزمه إتمام النسك، فإن لم يمكن فإنه يكون حكمه حكم المُحصَر، فيذبح هديًا ويحلق رأسه، ويحج من العام القابل، على خلاف بين الوجوب والاستحباب".