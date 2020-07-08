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محافظات

بدء الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ في الأقصر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:20 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس
أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، والذى سوف يستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 يوليو.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالأقصر بأن الأماكن التى تقرر توقيع الكشف الطبي بها للمرشحين هى مستشفى الأقصر الدولى ومستشفى أرمنت التخصصي على أن يتم قبول التظلمات يوم الخميس المقبل 16 يوليو 


الجدير بالذكر أن خطوات تسجيل المرشح للكشف الطبي تبدأ بأن يقوم  بالدخول علي الموقع الإلكتروني المجالس الطبيه المتخصصة www.smcegy.com ، و ملء طلب التقدم و طباعه الخطاب الموجه للمجالس الطبية.

ويقوم الموقع بتوجيه المرشح الي مقر المجالس الطبية  المتخصصه بالأقصر في الموعد المحدد أو التوجه مباشره إلى مقر المجالس لاستكمال الإجراءات و عمل الكشف و التحاليل واستلام النتائج بعد ذلك لتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.

ثم تقوم اللجنة الطبية بإرسال  كشف عن نتائج  المرشيحين إلى مقر اللجنة الانتخابية بمحكمة الاقصر الابتدائية. 

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