11 محضرا لمقاه وكافيهات ومطاعم مخالفة في إيتاى البارود

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بالتنسيق مع مركز الشرطة والرقابة والمتابعة والبيئة وإدارة الأزمات من تحرير ١١ محضرا ضد كافيهات ومطاعم لعدم التزامها بالسعة الاستيعابية المحددة و القرارات الاحترازية طبقا لقرارات رئيس الوزراء.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و تكثيف المرور علي الكافيهات والمطاعم و تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها السيد رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

قاد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بالتنسيق مع رفيق مقلد مدير إدارة الرقابة و المتابعة وعبدالحافظ التومي مدير إدارة البيئة للمرور علي عدد من المقاهي و الكافيهات و المطاعم ومحلات بيع الحلويات بإيتاي البارود لبيان مدى الالتزام بقرارات رئيس الوزراء فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا بينهم محضران ضد مقاهي لعدم الالتزام بنسبة الإشغال المقررة 25% من الطاقة الاستيعابية للمقهى و محضران ضد المقاهي لعدم وجود شهادات صحية

وتمكنت الحملة من تحرير ٣ مخلفات لمقاهي لم تستخرج شهادات صحية للعاملين ومحضر ضد كافيه لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى تحرير محضران ضد محلات لبيع الحلويات لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات و محضر لمحل بيع حلويات لعدم وجود ترخيص

وأكد كجك رئيس مدينة إيتاى البارود علي استمرار الحملات المفاجئة للمرور علي المقاهي و المطاعم و الكافيهات و الوقوف علي مدي تطبيق الإجراءات الاحترازية و الاشتراطات الصادرة عن الحكومة و الخاصة بتواجد ٢٥٪ من القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها و الالتزام بمراعاة التباعد الاجتماعي .

وشدد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعدم التهاون في الحفاظ علي صحة و سلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.