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أخبار العالم

تراجع البورصات الأوروبية لليوم الثاني على التوالي بفعل توقعات اقتصادية قاتمة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/ لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كشفت أحدث توقعات المفوضية الأوروبية أن تداعيات جائحة فيروس (كورونا) المستجد على اقتصاد الاتحاد الأوروبي كان أشد كارثية مما كان يعتقد في البداية.
تراجع مؤشر "ستوكس يوروب600" بنحو 0.6% إلى 367 نقطة، كما هبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8% عند 5002 نقطة، وانخفض "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.6% إلى 6155 نقطة، فيما تراجع "داكس" الألماني بنحو 0.5% إلى 12553 نقطة.
وتوقعت المفوضية الأوروبية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 8.7 % هذا العام، وهو أسوأ بكثير مما توقعته في مايو بتسجيل انكماش بمعدل 7.7%.
وأشارت إلى إنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 8.3% هذا العام، مقابل نمو مقدر بنسبة 5.8% في عام 2021.
وقال نائب رئيس المفوضية فلاديس دومبروفسكيس إن :" التداعيات السلبية الاقتصادية لعمليات الإغلاق والعزل أفدح وأشد وطأة مما توقعنا في البداية كما إننا لانزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا".
أ
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