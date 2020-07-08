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محافظات

شفاء وتعافى 143 حالة كورونا جديدة فى البحيرة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:13 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جمالات الدمنهورى

سجلت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة حتى مساء أمس، الثلاثاء، شفاء 143 حالة جديدة بكورونا، وتم خروجهم من المستشفيات لاستكمال فترة العزل المنزلى، حيث أصبح إجمالى عدد المتعافين 2411 حالة بنطاق المحافظة.


وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج 143 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح  إجمالي عدد المتعافين 2411 حالة حتى مساء الثلاثاء 7 يوليو وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.


وأشاد بجهد الأطقم الطبية الكبير والمستمر بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.


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فى سياق آخر، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات لإزالة كل أنواع الإشغالات المخالفة بالشوارع لتسهيل الحركة والمرور على المقاهي والمحلات التجاريه والأسواق والتجمعات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا


وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بالتنسيق مع مركز الشرطة والرقابة والمتابعة والبيئة وإدارة الأزمات من تحرير ١١ محضرا ضد كافيهات ومطاعم لعدم التزامها بالسعة الاستيعابية المحددة والقرارات الاحترازية طبقا لقرارات رئيس الوزراء

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