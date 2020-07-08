مياه سوهاج تنتهى من تطهير خزانات مياه الشرب بمستشفيات العزل

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأشار انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية تطهير الخزانات لحماية العاملين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا .
وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تطهير ٢خزان بمستشفى القلب والجهاز الهضمى سعه ١٠٠ متر مكعب وتطهير ٢ خزان سعه ١٢٠متر مكعب بمركز الاورام وتطهير ٦ خزانات سعه ٥٠ متر مكعب بمستشفى الهلال وتطهير خزان بمستشفى سوهاج الجامعي سعه ٥٠٠ متر مكعب وخزان بمبنى الحالات الحرجة سعه ٦٠ متر مكعب وعدد ٨ خزانات بالمبنى المطور بمستشفى سوهاج الجامعة.
كما تم تطهير ٧ خزانات بمديرية امن سوهاج و ١٠ خزانات باداره قوات الامن هذا بالإضافة الى تطهير العديد من خزانات عيادات التأمين الصحى بفرع اخميم وسوهاج و ٢ خزان بمبنى جراحات المناظير سعه ١٢٠متر مكعب وكذلك تطهير ١٢ خزان بمطار سوهاج الدولى.
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