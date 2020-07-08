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أخبار العالم

رغم زيادة الإصابات.. اليابان: لا حاجة لإعلان حالة طوارئ جديدة بسبب كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أكد وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأربعاء، أنه لا حاجة لإعلان حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا رغم زيادة الإصابات.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الوزير الياباني إن حالات كورونا الخطيرة انخفضت ولا يوجد ضغط على النظام الصحي؛ لذا ليست هناك حاجة لإعلان حالة طوارئ جديدة.


وأشار نيشيمورا  إلى زيادة في عدد الحالات، التي لا يمكن رصدها وإصابات كبار السن قائلا: "من الضروري التعامل بشعور الأزمة".


وأعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 ألفا و981 حالة إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 978 وفاة.


وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن عدد المتعافين من الجائحة بلغ 17 ألفا و197 حالة. 
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