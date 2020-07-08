رغم زيادة الإصابات.. اليابان: لا حاجة لإعلان حالة طوارئ جديدة بسبب كورونا

أكد وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأربعاء، أنه لا حاجة لإعلان حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا رغم زيادة الإصابات.









ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الوزير الياباني إن حالات كورونا الخطيرة انخفضت ولا يوجد ضغط على النظام الصحي؛ لذا ليست هناك حاجة لإعلان حالة طوارئ جديدة.









وأشار نيشيمورا إلى زيادة في عدد الحالات، التي لا يمكن رصدها وإصابات كبار السن قائلا: "من الضروري التعامل بشعور الأزمة".









وأعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 ألفا و981 حالة إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 978 وفاة.









