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أخبار البلد

في بورسعيد.. القوى العاملة تعلن تعيين 202 شاب وصرف 12 ألف جنيه رعاية لـ3 عمال

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة ببورسعيد 202 شاب منهم شاب من ذوي الهمم، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد "كعب العمل"وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية  414 شابًا.

وأوضح الوزير في بيان، الأربعاء، أن المديرية قامت بصرف 3000 جنيه منحة زواج عامل غير منتظم من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة ، و4000 جنيه منحة مولود لعاملين آخرين ، فضلا عن 5000 جنيه رعاية صحية لعمل عملية جراحية لعامل آخر.

وأشار مدير المديرية السيد السنجابي، إلى أن المديرية قامت خلال  يونيو الماضى بمتابعة 298 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي ومكاتب السلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدة على مراعاة التباعد الاجتماعى وأداء العمل في كافة القطاعات من اجل سلامة العمال والمواطنين .

كما تم استخراج 5 ترخيص عملللأجانب يعملون في نطاق المحافظة وجنسياتهم  3 أمريكى، و2 أوكراني ،  للعمل في مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات.

وأضاف السنجابى أنه تم عقد اتفاق بين شركة سى - آر - إس و317 عاملا يعملون بها وفقًا للطلب المقدم من الشركة تخفيض عدد العمالة لديها في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وعقد اتفاق آخر بين شركة لورنز  سناك ورد إيجيبت و47 عامل لديها بحضور مسئولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقًا للطلب المقدم من الشركة .بموجب الاتفاق يحصل كل عامل على مكافأة تعادل شهرين كاملين عن كل عام من الأجر الشامل ، وشهرين بدل أخطار ،وشهر تعويض تداعيات فيروس كورونا المستجد من الشركة الثانية ، بالاضافة إلى نصيب العامل من الأرباح ، وشهر شامل عن الخمس سنوات الأولى، وشهر ونصف  الشهر عن كل عام من الأعوام الأخرى من الشركة الأولى. 
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