برشلونة ضد إسبانيول.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستضيف فريق برشلونة منافسه إسبانيول اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب الكامب نو "معقل الكتالوني " ضمن منافسات الجولة ال35 من بطولة الدورى الاسباني .
ومن المقرر ان تذاع مباراة برشلونة ضد اسبانيول عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 3 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبتعليق حفيظ دراجي .
ومن المتوقع ان يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة المباراة ضد إسبانيول بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمي : تير شتيجن
الدفاع : سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - لونجليه - جوردي ألبا
الوسط : راكيتيتش - بوسكيتس - ريكي بوج
الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان
ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الاسباني برصيد 73 نقطة بينما جاء فريق اسبانيول في المركز العشرون "الاخير " برصيد 24 نقطة