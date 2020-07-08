برشلونة ضد إسبانيول.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة





ومن المقرر ان تذاع مباراة برشلونة ضد اسبانيول عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 3 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبتعليق حفيظ دراجي .









حراسة المرمي : تير شتيجن

الدفاع : سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - لونجليه - جوردي ألبا

الوسط : راكيتيتش - بوسكيتس - ريكي بوج

الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان



ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الاسباني برصيد 73 نقطة بينما جاء فريق اسبانيول في المركز العشرون "الاخير " برصيد 24 نقطة

يستضيف فريق برشلونة منافسه إسبانيول اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب الكامب نو "معقل الكتالوني " ضمن منافسات الجولة ال35 من بطولة الدورى الاسباني .