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رياضة

برشلونة ضد إسبانيول.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:44 ص
برشلونة
برشلونة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق برشلونة منافسه إسبانيول اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب الكامب نو "معقل الكتالوني " ضمن منافسات الجولة ال35 من بطولة الدورى الاسباني . 

ومن المقرر ان تذاع مباراة برشلونة ضد اسبانيول عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 3 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبتعليق حفيظ دراجي . 

ومن المتوقع ان يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة المباراة ضد إسبانيول بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمي : تير شتيجن

الدفاع : سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - لونجليه - جوردي ألبا

الوسط : راكيتيتش - بوسكيتس -  ريكي بوج

الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الاسباني برصيد 73  نقطة بينما جاء فريق اسبانيول في المركز العشرون "الاخير " برصيد 24 نقطة 
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