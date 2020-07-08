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أخبار العالم

مقترح سعودي لإلغاء نظام الكفالة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:24 ص
مجلس الشوري السعودي
مجلس الشوري السعودي
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محمود نوفل
اقترح عضو مجلس الشوري السعودي فهد بن جمعة ، مجموعة من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري التي يقوم بها بعض من أبناء الدولة السعودية مع بعض الوافدين المخالفين الذي يعملون علي أراضي المملكة بشكل يخالف القانون .

وأوضح عضو مجلس الشوري السعودي، وفق ماذكره موقع اخبار 24 السعودي، أن تلك الإجراءات تتمثل في إلغاء نظام الكفيل وتحديد مدة الإقامة من سنتين الي ثلاث سنوات بجانب إلزام اصحاب المشروعات الصغيرة بالعمل فيها بأنفسهم.

وشدد عضو مجلس الشوري السعودي ، علي ضرورة ترحيل العمالة التي أمضت أكثر من 10 سنوات بالمملكة ومن ثم 5 سنوات مع مكافحة التهرب الضريبي ، مطالبا بضرورة التفريق بين العمالة النظامية والعمالة المتستر عليها.

جدير بالذكر ان لجنة الإقتصاد والطاقة بمجلس الشوري قد ناقشت مع وزارة التجارة السعودية نظام مكافحة التستر الجديد الذي من المتوقع أن يصدر في القريب العاجل.
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