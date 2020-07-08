سفير الصين بالقاهرة: نتائج الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني مثمرة للغاية

أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، صباح اليوم، الأربعاء، أن الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني كانت نتائجها مثمرة للغاية، وانعقدت على خلفية انتشار فيروس كورونا كــ تحدي عالمي يتطلب التكاتف.









وأوضح لياو ليتشيانج، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الصينية بالقاهرة عبر تقنية البث المباشر، أن الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية شاركت في هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، كما شارك مستشار الدولة الصيني والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.









وقال السفير الصيني بالقاهرة إن الاجتماع الوزاري شهد توجيه رسالة من الرئيس شي جين بينج للمنتدى، وهو ما يبرز اهتمامه شخصيا بالتعاون مع العالم العربي.









وأضاف لياو ليتشيانج أن الاجتماع شهد إطلاق ثلاث وثائق ومنها البيان المشترك ورفض أي تسييس لجائحة كورونا، وكذلك التأكيد على الحفاظ على العلاقات الصينية العربية الممتدة، وكذلك تم اعتماد البرنامج التنفيذي للمنتدى خلال 2020 وحتى 2022.









وشدد على أن الصين تقدر دور الجامعة العربية والزملاء في الأمانة العامة لإنجاح المنتدى التاسع -هذا الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس- رغم انشغالهم الكبير.