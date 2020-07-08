AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة: نتائج الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني مثمرة للغاية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:45 ص
السفير الصيني بالقاهرة
السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج
Advertisements
محمد وديع
أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، صباح اليوم، الأربعاء، أن الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني كانت نتائجها مثمرة للغاية، وانعقدت على خلفية انتشار فيروس كورونا كــ تحدي عالمي يتطلب التكاتف.


وأوضح لياو ليتشيانج، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الصينية بالقاهرة عبر تقنية البث المباشر، أن الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية شاركت في هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، كما شارك مستشار الدولة الصيني والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.


وقال السفير الصيني بالقاهرة إن الاجتماع الوزاري شهد توجيه رسالة من الرئيس شي جين بينج للمنتدى، وهو ما يبرز اهتمامه شخصيا بالتعاون مع العالم العربي.


وأضاف لياو ليتشيانج أن الاجتماع شهد إطلاق ثلاث وثائق ومنها البيان المشترك ورفض أي تسييس لجائحة كورونا، وكذلك التأكيد على الحفاظ على العلاقات الصينية العربية الممتدة، وكذلك تم اعتماد البرنامج التنفيذي للمنتدى خلال 2020 وحتى 2022.


وشدد على أن الصين تقدر دور الجامعة العربية والزملاء في الأمانة العامة لإنجاح المنتدى التاسع -هذا الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس- رغم انشغالهم الكبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير الصين بالقاهرة: واثقون من قدرة مصر على التغلب على فيروس كورونا

السفير الصيني بالقاهرة: 6 اجتماعات افتراضية مع خبراء مصريين لتبادل المعلومات حول كورونا

سفير الصين بالقاهرة: توفير لقاح فيروس كورونا للدول الأفريقية بتكلفة منخفضة

سفير الصين بالقاهرة: مليون دولار ومساعدات طبية لفلسطين في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة: خارطة طريق لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية قد تصل لمنعها فى مصر

أخبار الرياضة| هجوم على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. جلسة عتاب بين الخطيب وفايلر لهذا السبب

ميريت عمر الحريري: انتصرت على السرطان وكنت أحضر ورشة التمثيل عقب جلسة الكيماوي

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب على القاهرة.. والعظمى بالصعيد 41 درجة

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

حكم من ظن أنه نسى ركعة بعد ختام الصلاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقاوة طفل تعرض حياته للخطر والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس

تشبه الأنفلونزا.. أعراض حمى الضنك وطريقة العدوى