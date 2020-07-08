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سيارات

في 6 خطوات فقط .. احمِ سيارتك من فيروس كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:03 م
ي 6 خطوات فقط ..
ي 6 خطوات فقط .. احمي سيارتك من فيروس كورونا
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منة الله عبد الحميد
انتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وهدد الكثيرون ولكن أصبح الوضع الآن، هو التعايش معه والقدرة على حماية كل شخص لنفسه من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والإرشادات الوقائية لتجنب الإصابة

ولكن يغفل قائد السيارة تعقيم سيارته بالطريقة الصحيحة مما يسهل دخول فيروس كورونا إلى السيارة. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري الخطوات الصحيحة لتعقيم وتطهير السيارة للحد من فيروس كورونا. 

1- تغيير فلتر الهواء في السيارة لتجنب تراكم الأتربة عليه وتفادي دخول الهواء الملوث إلى السيارة لعدم تفشي الفيروس داخل السيارة. 

2- تعقيم مقابض أبواب السيارة باستمرار لأنها أكثر عرضة لالتقاط الفيروس بسبب تعدد الأيادي التي تمسك بها. 

3- تنظيف السيارة من الداخل أول بأول من خلال ارتداء قفازات طبية وتطهير السيارة وتنظيف الأسطح الداخلية. 

4- من اكثر الأشياء المعرضة لجلب الفيروس، هي الأجزاء التي يمسكها قائد السيارة باستمرار مثل مقصورة القيادة أو التكييف أو أحيانًا الهاند بريك لذلك يجب تطهيرها جيدا بقطرات من الخل والماء بقطعة قماش جافة. 

5- الاهتمام بنظافة المقاعد لأن السيارة يستقلها أكثر من شخص في الأسرة، لذلك يجب تنظيفها جيدًا. 

6- التخلص من الأتربة المتراكمة على دواسات السيارة وتنظيفها بالكلور والماء والكحول.
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