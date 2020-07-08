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رياضة

كدمة قوية في الظهر سبب غياب أحمد الشيخ عن تدريبات الأهلي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تغيب أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء.

ويعاني الشيخ من كدمة قوية في الظهر ، حيث خضع للفحص الطبي اليوم ومنحه الجهاز الطبي راحة من تدريبات الكرة اليوم.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام  محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.

شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

ويستعد الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي واستكمال منافسات الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
 
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