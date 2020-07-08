الزراعة: معمل جديد لتشخيص ومكافحة البكتريا بمعهد أمراض النبات

اكد د. أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات ، أنه برعاية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه، تم افتتاح المعمل الجديد لقسم بحوث الأمراض البكتيرية والخاص بفحص وتشخيص ومكافحة اهم الأمراض البكتيريه تمهيدا لاعتماد هذا المعمل من ادارة الاعتماد والجوده والذي سيختص بعملية الفحص والتشخيص السريع لبكتريا التدهور السريع ضمن خطة تطوير معامل معهد بحوث امراض النباتات.





واضاف خليل، ان هذا النوع من البكتريا يعد من أخطر الأمراض الحجرية والتي تصيب أكثر من 500 عائل نباتي و غير المسجلة بمصر حتي الأن ويتم فحصها حاليا طبقا للبروتوكول الأوروبي.





وقال ان المعمل الجديد يسهم في تحقيق الامن الغذائى المنشود وتوفير غذاء صحى امن للمواطن المصرى، مضيفا: " ومن جهه اخرى توفير منتج غذائى يتميز بالجوده العاليه للسوق التصديرى وذو مواصفات أمان عالية.





وتابع : كما أن القسم قد قام بايفاد أربعة باحثين لدولة إيطاليا للتدريب على أحدث التقنيات في عملية الفحص والتشخيص.





وأضاف أن المعمل المعمل الجديد يحتوى على 3 أجزاء:

معمل لتحضير الماستر ميكس و الفحص بالميكرسكوب الفلوريسينتي





معمل لأجهزة البلمره و التسلسل الجيني

حجره تعقيم و تقطير الماء.





و من خلال التعاقد المبرم بين مركز البحوث الزراعيه وصندوق دعم العلوم و التكنولوجيا التابع لاكاديميه البحث العلمي وللأرتقاء بالعمل البحثي والخدمي للقسم تم امداد القسم بالأجهزه التاليه:

جهاز تحليل التسلسل الجيني

والذي يستخدم في تعريف جميع الميكروبات والممرضات عموما ودراسة التنوع الجيني والخرائط الجينيه للساده الباحثين ومساعديهم وطلبة الدراسات العليا بالجامعات و المراكز البحثيه المختلفه بالأضافه للاعمال الخدميه التي يقدمها المعهد للشركات وكبار المزارعين.





جهاز تحليل نسبة الأكسجين بالتربه والذي يساعد في تقييمعمليات التعقييم الاهوائي للتربه.





جهاز الفصل الجيني ، و الذي يستخدم في دراسة التنوع الميكروبي للتربه وعلاقته بتثبيط الكائنات الممرضه بالتربه .





جهاز تنقية الماء للحصول علي ماء غير ايوني عالي النقاوه لزوم الأعمال البحثيه الخاصه بالبيولوجيا الجزيئيه و البصمه الوراثيه



