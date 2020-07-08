خبير طاقة: رفع احتياطي الكهرباء فى مصر إلى 20%

قال أيمن هيبة، خبير الطاقة المتجددة، إن التحضير لإنشاء شركة كهرباء كان يستغرق على الأقل عام أو عامين إلى أن يتم طرح مناقصة وتدبير الأموال اللازمة لها، إلا أن ما قام به الرئيس السيسي مختلف تماما وأختصر جميع المراحل حتى وقت التنفيذ.





وأضاف "هيبة" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الشركات العالمية التى نفذت المحاطات العملاقة فى مصر أشادت بسرعة إنجاز محطات الكهرباء العملاقة .





وتابع أن أى شخص خبير زار مواقع الإنشاء كان يرى أن العمل يتم على مدار 24 ساعة بدون إنقطاع، متابعا أنه تم توفير كثير جدا من الكهرباء سواء فى التكلفة الرئيسية والاستثمارية وطريقة الدفع والتمويل.





وأكد أن ما تم من تعاون مع الجانب الألمانى قد أعطى دفعة كبيرة فى مجال الكهرباء، حيث أنه تم توفير 25 ألف ميجا منذ عام 2014، وهو ما يقارب ما كان موجودا فى السنوات السابقة جميعها.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك تم رفع الإحتياطى الموجود من الطاقة الكهربائية فى مصر إلى 20%، مضيفا إلى حدوث طفرة فى الكهرباء فى مصر.